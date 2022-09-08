شكرا لقرائتكم خبر عن جراهام يشترط بعض الأمور من أجل قيادة "البلوز" فى الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية بريطانية عن حدوث إتفاق بشكل مبدئي بين إدارة نادي تشيلسي والمدرب الإنجليزي جراهام بوتر، على أن يتحمل المدرب مهمة فسخ تعاقده مع برايتون الإنجليزي، يأتي ذلك فى إطار بحث مسئولي الفريق عن بديل للمدرب الألماني توماس توخيل.

ومن جانبه أكد المدرب جراهام على موافقته لقيادة الإدارة الفنية للفريق فى الفترة الحالية، ولكنه أشترط بعض الأمور من أجل حسم قراره بشكل نهائي، حيث شدد على ضرورة أختياره للصفقات بعناية فى فترة المريكاتو الشتوي والصيفي القادميين، إضافة إلى مراجعة عقودة اللاعبين وتعديلها إذا ما تطلب الأمر.

كما شدد على ضرورة عدم تدخل الإدارة بأي شكل من الأشكال فى إختيار لاعبيه فى الفترة المقبلة، خاصة أن المدرب يخشي من مواجهة مصير توخيل، والذي دخل فى صراع مع الأمريكي تود بويلي مالك الفريق، مما جعله يطيح به من على رأس القيادة الفنية.



الأسباب التي تدفع تشيلسي للتعاقد مع المدرب!

وأفادت بعض التقارير أن جراهام يعد الأسم الأبرز على طاولة مسئولي الفريق فى الوقت الراهن، حيث أن المدرب الإنجليزي يمتلك للخبرة العالية فى مجال التدريبي، إضافة إلى أنه يقدم مستوي رائع مع برايتون فى الموسم الحالي، بعدما تعرض لهزيمة واحدة مع الفريق خلال ال 6جوالات الماضية.

كما أن ضيق الوقت وكثرة المباريات وتطلعات "البلوز" فى الموسم الحالي، تحتم على الفريق التعاقد مع مدرب لديه إنطباع جيد على الدوري الإنجليزي، مما يجعل جراهام خيار موفق جدًا فى الفترة الحالية، بعد إنطلاقته الرائعة مع برايتون هذا الموسم، والتي وضعته فى المركز الرابع بترتيب جدول المسابقة.