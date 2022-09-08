شكرا لقرائتكم خبر عن هل يواجه كلوب مصير توخيل؟.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية إقالته من القيادة الفنية للريدز، بعد الهزيمة الثقيلة من نابولي.

خسارة ليفربول من نابولي

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لهزيمة قاسية أمام نظيره نابولي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تعليق كلوب عن إمكانية إقالته

وخلال حديث كلوب مع صحيفة “تليجراف” البريطانية، سُئل إذا كان يشعر بالقلق من إمكانية إقالته مثلما حدث مع توماس توخيل، مدرب تشيلسي.

وقال كلوب: "ليس هذا حقًا، ليس هذا هو الحال، لكن من يدري؟ من الواضح أن هناك أنواعًا مختلفة من المالكين".

وواصل: "مُلاك ليفربول هادئون نوعًا ما، يتوقعون مني ترتيب الموقف، وعدم توقع أن يقوم شخص آخر بفعل ذلك، هذا ما رأوه دائمًا وفي اليوم الذي يغيرون فيه أفكارهم قد يخبرونني بذلك".

واختتم: "كانت ليلة مخيبة للآمال للغاية، لذا يجب أن أقول آسف لهم (المشجعين)، المشاكل التي واجهتنا الليلة كانت واضحة كما قلت، أعتقد حقًا أنه من المنطقي مشاهدة المباراة مرة أخرى، وبعد ذلك سيكون لدي رسالة للأولاد، إنها مسؤوليتي".