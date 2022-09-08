شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور نائبة التنسيقية.. بروتوكول تعاون لخدمات الصحة الإنجابية ببولاق الدكرور والواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اليوم النائبة دكتورة غادة على توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الجيزة ووزارة الصحة ومؤسسة قضايا المرأة لخدمة صحة المرأة بالجيزة، المرحلة الأولى للتطبيق في مستشفى الواحات البحرية، ومستشفى بولاق الدكرور.

يهدف البروتوكول إلي العناية بصحة المرأة وتقديم خدمات الصحة الإنجابية بمستشفى بولاق الدكرور و مستشفى الواحات البحرية وخاصة متابعة الحوامل بمنطقة الواحات البحرية اللاتي يتعرضن لأمراض الدم الوراثية وايضا المواليد حيث تولد بأمراض الدم الوراثية التى تتخطى نسبة 80% بالواحات البحرية مما يؤثر على الصحة الانجابية و الخصائص السكانية.

ووفقا لبنود البروتكول تقدم مؤسسة قضايا المرأة المصرية دعم مالي لإنشاء وحدات تنظيم الأسرة وتجهيزها من بنية تحتية ومعدات وأجهزة يقدر بمليون ونصف جنيه مصري كحد أقصى خلال عام 2022 والربع الأول من عام 2023، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني والإداري للوحدة وتنفيذ وتمويل عدد من أنشطة الوحدة ومنها. واجراء التقييم الدوري ووضع خطط التطوير بالمشاركة مع الوزارة ومستشفى بولاق و مستشفى الواحات البحرية

يبدأ البروتوكول من تاريخ التوقيع عليه وحتى نهاية ديسمبر 2025 .

شارك توقع البروتكول كلا من الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالجيزة، عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، شريف جمال نائب رئيس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، محاسن السنوسي كأمرأة واحاتية وكاتبة صحفية مهتمة بشئون المرأة.