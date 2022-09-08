شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "الريادة" مدينا بيان الحركة المدنية: محاولة لإفشال الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الريادة، برئاسة كمال حسنين، إدانته لبيان القوي المدنية الذى يتكون من 4 أحزاب فقط ، والتي تعمل من أجل إفشال الحوار الوطني.

وأكد حزب الريادة عضو تحالف الأحزاب المصرية، أن للحوار الوطني ليس بين المعارضة والحكومة لتفرض المعارضة شروطها، ولكنه حوار بين القوى السياسية والمدنية.. فكيف لـ4 أحزاب ان تفرض شروطها على عشرات الأحزاب وعشرات القوى المدنية.

وأشار كمال حسنين، إلى أن ما تفعله أحزاب القوى المدنية «الأربع» ديكتاتورية الأقلية التي ليس لها وجود في الشارع المصري، ومن هنا يعلن حزب الريادة رفضه التام لبيان القوى المدنية الأربع أحزاب فقط جملة وتفصيلا.