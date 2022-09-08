شكرا لقرائتكم خبر عن سباليتي يتحدث عن الفوز على ليفربول وسبب عدم الأحتفال أثناء تسجيل الأهداف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق فريق نابولي الإيطالي فوزا كاسحا على نظيره ليفربول برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ومن جانبه، عبر لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي عن سعادته بالانتصار الكبير وعلى اداء لاعبيه خلال المباراة وبداية مشوار دوري أبطال أوروبا بفوز كبير.

تصريحات سباليتي بعد الفوز على ليفربول

وأكد سباليتي في تصريحاته لشبكة "أمازون برايم فيديو" بأن النتيجة مهمة في بداية مشوار الفريق الإيطالي خاصة وأنها ضد فريق بحجم ليفربول.

وقال المدير الفني للفريق الإيطالي:"النتيجة كانت مهمة للغاية، نحكم دائما على ما نصنعه بالنتائج أمام المنافسين، وعندما يكون المنافس ليفربول ذلك تأكيد بأن النتيجة كانت مهمة لنا وتصنع الأخبار".

وأكمل:"أهم شئ هو اللعب بطريقتنا وأسلوبنا بغض النظر عن الخصم، نحاول أن نفعل ذلك بشكل دائم وهو ما يبرز مستوى شخصيتنا داخل الملعب".

وأضاف: "دائما ما أرفض التعادل ولا أحب أن أضع أي قيود على الفريق أو اللاعبين داخل الملعب، لا يوجد شئ مستحيل عندما يكون اللاعبين لديهم الرغبة في تحقيق الانتصارات".

وتابع: "لقد لعبنا مباراة قوية ولكننا يجب أن لا نصاب بالغرور، سنبدأ سريعا التدريب للمباراة المقبلة من أجل تقديم ما فعلناه أمام ليفربول في باقي المباريات".

سبب عدم احتفال سباليتي أمام ليفربول

وأختتم قائلا: "قصدت عدم الاحتفال أثناء تسجيل الأهداف لأنني كنت أرغب أن أجعل اللاعبين في حالة تأهب لتسجيل المزيد من الأهداف".