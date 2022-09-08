شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يسخر من خسارة ليفربول أمس: ولفرهامبتون لن يوتقفوا عن الضحك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سخر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي من الهزيمة التي تلقاها الفريق أمس أمام نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد كلوب أن الهزيمة كانت ثقيلة على ليفربول ومن الصعب تقبل ما حدث خاصة وأن المباراة في مستهل مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كلوب يتحدث عن هزيمة نابولي

وفي تصريحات كلوب لشبكة قنوات "بي تي سبورت" فقد قال المدير الفني الألماني:"من الصعب تقبل ما حدث،قبل أي شئ فقد قدم فريق نابولي مباراة جيدة جدا وهو ما لم نفعله وذلك هو التفسير الأول للهزيمة".

وأضاف: "في وجود أليسون واستقبلنا ثلاث أهداف في مرمانا بالشوط الأول هو أمر سيئ للغاية، يجب علينا أن نعيد اكتشاف انفسنا من جديد بعد ما حدث".

كلوب يصف الخسارة أمام نابولي بالمضحكة

وأكمل:"خلال ثلاث أيام سنواجه ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، أعتقد أنهم إذا رأوا المباراة أمام نابولي لن يتوقفوا عن الضحك مما فعلناه".

وواصل: "لقد سجلوا من ركلة جزاء وأضاعوا ركلة جزاء أخرى، وباقي الأهداف قدمناها على طبق من ذهب لهم لتسجيل وتوسيع الفارق، يجب علينا مراجعة أنفسنا والدفاع بشكل أفضل من ذلك".

وأخختم قائلا: "كان لدينا فرصة بعد التأخر بنتيجة 3-0 في الشوط الثاني ولكن لم نكن في أجواء المباراة، كل شئ أصبح واضحا الآن، لا يمكنني الإجابة الآن عن لماذا حدث ذلك".