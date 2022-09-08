ألمانيا تكشف نقل تليغرام بيانات مستخدمين إلى أجهزة الأمن

08 سبتمبر , 2022
برلين: نقلت إذاعة "إن دي آر" الألمانية، عن وزارة الداخلية الألمانية أن تطبيق تليغرام نقل بيانات مستخدمين إلى أجهزة أمن ألمانية.
وأوضحت الداخلية أن الأمر يتعلق بـ "حالات فردية" قليلة نقل فيها تليغرام بيانات المشتركين ومنها على سبيل المثال عناوين الآي بي .
وذكرت المحطة أن عدد الحالات 25 حالة يُشْتَبَه في صلة أصحابها بجرائم انتهاكات ضد أطفال وبالإرهاب.
وكان تليغرام يشدد حتى الآن، على أنه لا تقدم بيانات المستخدمين إلى الحكومات أو سلطات التحقيق، ما جعله تطبيقاً مفضلاً لدى مجرمين ومشتبه في صلتهم بالإرهاب ومعارضين، في كل أنحاء العالم.
واكتسبت خدمة تليغرام شهرتها أيضاً بفضل نشر محتويات تفتقد إلى الاعتدال والتحريض ودعوات للعنف ومعلومات كاذبة.
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