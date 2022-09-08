بايدن وتراس يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق بشأن أيرلندا الشمالية

07 سبتمبر , 2022
واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، أهمية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات الخاصة بإيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وربما تشهد العلاقات عبر للأطلسي توترا إذا مضت تراس قدما في خطتها الرامية إلى تجاوز أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية، في ظل اعتزاز بايدن بأصوله الأيرلندية، واهتمامه الشديد بالقضية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أنه وفقا لبيان البيت الأبيض عن الاتصال الهاتفي، ناقش بايدن وتراس "التزامهما المشترك بحماية مكاسب اتفاق بلفاست، وأهمية التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية."
وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وتراس "ناقشا أهمية استمرار التعاون الوثيق بشأن التحديات العالمية، بما في ذلك دعم أوكرانيا، في دفاعها عن نفسها ضد العدوان الروسي، والتصدي للتحديات التي تفرضها الصين، ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وضمان استدامة موارد الطاقة بأسعار مقبولة."
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