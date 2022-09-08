الإعصار كاي يشتد‭ ‬ويعرقل رحلات جوية في المكسيك

مكسيكو: قالت السلطات المكسيكية إن الإعصار كاي اشتد وأصبح إعصارا من الفئة الثانية لتصاحبه رياح سرعتها القصوى 165 كيلومترا في الساعة في الوقت الذي أبلغت فيه شركات طيران عن اضطراب حركة الرحلات الجوية في شمال غرب البلاد.
وذكر المركز الوطني للأعاصير أن الإعصار تشكل فوق المحيط الهادي على بعد 340 كيلومترا تقريبا جنوب غرب حافة شبه جزيرة باخا كاليفورنيا، حيث يقع منتجع كابو سان لوكاس الساحلي.
وتابع المركز أنه على الرغم من التوقعات بأن شدة الإعصار ستبدأ في التراجع بحلول غد الخميس، فمن المتوقع أن يظل كاي قويا عندما يمر بالقرب من الساحل الغربي الأوسط لباخا كاليفورنيا.
وقالت ثلاث شركات طيران مكسيكية في بيانات إن الإعصار كاي أدى إلى إلغاء الرحلات الداخلية إلى منطقة لوس كابوس السياحية الشهيرة.
وأضاف المركز أنه من المتوقع أن يتعرض الساحل الغربي الأوسط لباخا كاليفورنيا المكسيكية لإعصار غدا الخميس، وأن التحذيرات من الطقس السيء سارية الآن في المنطقة مع توقع هطول أمطار غزيرة.
وأدوى الإعصار كاي خلال عطلة نهاية الأسبوع بحياة ثلاثة أشخاص في ولاية جيريرو وفي ميناء أكابولكو على ساحل المحيط الهادي كما تسبب في تدمير منازل.
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