حدث ليلا| الصحة تعلن عن أول إصابة بجدري القرود.. واشنطن تدين الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد ألبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصر تعلن أول حالة إصابة بجدري القرود.. وهكذا تعاملت معه الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه في اطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

بينهم 3 أطفال.. 8 مصابين في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في انقلاب سيارة ملاكي في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

خروج 3 مصابين في حريق عقار محرم بك بالإسكندرية من المستشفى (صور)

أنهى مستشفى جمال حمادة المركزي بالإسكندرية التابع لوزارة الصحة، إجراءات خروج 3 مصابين في الحريق الذي نشب بعقار في شارع بوالينو بمنطقة محرم بك وسط المحافظة.

مصرع شخص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بـ"بورسعيد - دمياط"

لقي شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي "بورسعيد - دمياط".

أسوأ حادث منذ سنوات.. 32 قتيلاً جراء حريق في فيتنام

أودى حريق بحياة 32 شخصًا على الأقل وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى في حانة كاريوكي بالقرب من مدينة هوشي منه في جنوب فيتنام ليل الثلاثاء الأربعاء، في اسوأ حادث في هذا البلد منذ سنوات.

واشنطن تدين الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد ألبانيا

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له ألبانيا، من قبل إيران.