اليوم.. انطلاق مؤتمر قلب الدلتا الأول لعلاج أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

ينطلق اليوم الخميس، مؤتمر "قلب الدلتا" الأول، لمناقشة وبحث كل ما هو جديد في علاج أمراض القلب ولمدة يومين بأحد الفنادق، وذلك تحت رعاية جميع أقسام القلب بجامعات الدلتا، وبمشاركة نخبة كبيرة من أساتذة وعلماء طب القلب في مصر والعالم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد السطيحة نائب رئيس جمعية القلب المصرية ورئيس المؤتمر، أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة الجديد في علاج مرضى القلب من ناحية العلاج الدوائي خصوصًا ضعف وهبوط عضلة القلب، وأحدث طرق العلاج التداخلي بالقسطرة القلبية.

كما سيتم عرض الدراسة العالمية التي شاركت فيها الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة، على مرضى روماتيزم القلب والتي تم عرضها في مؤتمر العالمى للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، والذي انعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا الأسبوع الماضي.