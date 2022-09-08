شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل يوجه التحية لمنسق الحوار الوطنى ومجلس الأمناء على مجهوداتهم الكبيرة التطوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بالمناخ العام المتفائل الناتج عن الدعوة إلى الحوار الوطني وقرارات الإفراج عن المسجونين فى قضايا الرأى والنشر والتعبير، ودعا إلى استمرار لجنة العفو الرئاسى فى بحث حالات المسجونين المحكوم عليهم فى قضايا الرأى أو رهن تحقيق النيابة العامة للإفراج عنهم جميعا، وتمنى رئيس حزب الجيل الإفراج عن كل سجناء الرأى حتى يسجل التاريخ أن الحوار الوطنى دشن لجمهورية جديدة تحترم الدستور والقانون وتقدس حرية الرأى والنشر والتعبير.

كما اشاد «الشهابى» فى بيان بالإجراءات التنظيمية التى صاحبت رحلة الحوار الوطنى خلال الاجتماعات الخمسة لمجلس الأمناء، وتم فيها تقسيم الحوار الوطنى إلى محاور ثلاثة سياسية واقتصادية واجتماعية ينبثق عنها 15 لجنة فرعية، ودعا إلى البدء فورا فى عقد جلسات اللجان الفرعية التى تم أختيار مقرريها والمقررين المساعدين.

ووجه ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، التحية المنسق العام ورئيس الإدارة الفنية ومجلس الأمناء على مجهوداتهم الكبيرة التطوعية لإنجاح الحوار الوطنى.