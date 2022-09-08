اليوم.. مطار القاهرة يسير ثاني رحلات نقل مشجعي نادي الزمالك إلى قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، ثاني رحلات نقل مشجعي نادي الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمؤازرة الفريق في مباراته أمام نظيره الهلال السعودى على كأس لوسيل بالدوحة، والمقرر لها الجمعة المقبل 9 سبتمبر الجاري.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المقرر أن تقلع الرحلة الخاصة رقم QR 7375 والتابعة للخطوط القطرية من مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، وعلى متنها 255 من مشجعي نادي الزمالك، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وكانت بعثة الزمالك غادرت مطار القاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى قطر لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل يوم الجمعة المقبل، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات سفر البعثة عبر مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران في طريقها إلى قطر، من أجل العودة مباشرة عقب المباراة للبدء في استعداداتهم لمواجهة أيليكت سبور بطل تشاد في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا والذى سيواجهه 18 سبتمبر فى الكاميرون، والعودة يوم 23 سبتمبر فى القاهرة .

ويسعى البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق إلى مواصلة العروض الجيدة بعد التتويج بلقبي الدوري والكأس من نسخته القديمة والصعود لدور الثمانية من بطولة كأس مصر الجديدة.