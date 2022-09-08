شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي| إقالة توخيل.. ورونالدو أبرز خلافات رئيس البلوز والمدرب السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن حسم مستقبل توماس توخيل بالاقالة، بعد النتائج السيئة التي حققها البلوز منذ بنطلع الموسم الجاري، آخرها الخسارة من دينامو زغرب الكرواتي بهدف مفاجئ.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت"بيان تشيلسي الذي نشره ملعنًا عن رحيل توخيل، وذلك جاء كالآتي..

بيان تشيلسي

أكد النادي الإنجليزي: "سيحظى توماس عن جدارة بمكانة في تاريخ تشلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".

وواصل "بعد 100 يوم على تولي المجموعة المالكة الجديدة إدارة النادي، ومع استمرارها في العمل الجاد للمضي قدمًا، يعتقد المالكون الجدد أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء هذه الخطوة".

خلافات مثيرة بين توخيل ومالك تشيلسي.. رونالدو أبرزها

أشارت العديد من الأنباء إلى وجود خلاقات مثيرة جمعت بين مالك تشيلسي الجديد، وتوماس توخيل، أبرزها عدم التعاقد مع كريستيانو رونالدو تفضيل المهاجم الجابوني أوباميانج.

تعرف على موعد مباراة تشيلسي القادمة والقنوات الناقلة

يقع تشيلسي ضيفًا على فولهام يوم السبت القادم الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023

يقع البلوز في المركز السادسة من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط فقط لا غير.