شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيلاري كلينتون تكشف أكثر رحلاتها جنونا: "نسيت ابنتي في الكرملين" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، عن أنها تركت ابنتها تشيلسي عن طريق الخطأ في الكرملين خلال زيارة لروسيا.

وقالت هيلاري ردا على سؤال حول أكثر رحلاتها جنونا قالت على الفور "زيارة روسيا".

وكشفت هيلاري كلينتون عن أنها اصطحبت ابنتها تشيلسي معها إلى روسيا خلال زيارة رسمية عندما كان زوجها بيل كلينتون رئيسا لأمريكا، وفقا لموقع "ياهو نيوز".

وأضافت "كان هناك وداع رسمي، وتم اصطحابي أنا وبيل إلى سيارة ليموزين كبيرة للتوجه إلى المطار، غير مدركين أننا تركناها. أيمكنك أن تتخيل أنني تركت طفلتي الوحيدة في الكرملين".

ولحسن حظ كلينتون كانت الولايات المتحدة ترتبط بعلاقات أفضل مع روسيا آنذاك، عن الوقت الراهن.

تشيلسي ابنة كلينتون، التي كان عليها أن تخمن كيف أجابت والدتها على السؤال، وصفت الحادثة أيضا بأنها تجربة السفر الأكثر جنونا.

ومع ذلك، لم تحدد وزيرة الخارجية السابقة كيف تم حل الحادث، ومتى تذكروا ابنتهم.

من جهة أخرى، وردا على الشائعات عن أنها ستحاول مجددا الانتقام من خسارتها للانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام دونالد ترامب في عام 2016، أكدت كلينتون في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" رفضها خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

ولدى رؤيتها صورة لترامب، قالت: "سأفعل كل ما بوسعي للتأكد من أن يكون لدينا رئيس يحترم ديمقراطيتنا وسيادة القانون ويدعم مؤسساتنا".

وأضافت: "يجب أن يتصدى الحزب الجمهوري لهذا الرجل!.. يجب أن يهزم ويعود مجددا إلى منتجعه".