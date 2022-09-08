اليوم.. الصحة تطلق قوافل طبية.. "الكشف بالمجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد جمعة:

تستعد وزارة الصحة والسكان، لإطلاق عدد من القوافل العلاجية اليوم الخميس، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" في القرى والمحافظات الأكثر فقرًا واحتياجا للخدمات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتضم القوافل كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وجاءت القوافل الطبية المستمرة حتى اليوم الخميس على النحو التالي:

مركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة.

البصالى مركز كوم امبو محافظة أسوان.

المعهد الأزهري بالشلوفة مركز حي الجناين محافظة السويس.

حاجر بني سليمان محافظة بني سويف.

كفر ميت العبسي مركز قويسنا محافظة المنوفية.

تفتيش الجميزة مركز السنطة محافظة الغربية.

الأربعين 3 مركز باريس محافظة الوادي الجديد.

عبد السلام عارف مركز التحرير محافظة البحيرة.

وادى ميعر - وادي أبو حجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء.

الإبراهيمية البحرية مركز كفر سعد محافظة دمياط.

جلالة مركز الضبعة محافظة مطروح.

النواهض مركز ابو تشت محافظة قنا.

هاشم عسيري مركز دار السلام محافظة سوهاج.