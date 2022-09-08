اليوم.. صرف فروق بدل التدريب والتكنولوجيا للعاملين بالصحف القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، في صرف فروق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، اليوم الخميس عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022.

وشددت الوطنية للصحافة على ضرورة بدء المؤسسات في صرف فروق البدل لمستحقيه فور وصوله.

وكان قد أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه تطبيقًا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، على زيادة بنسبة 19.05% على القيمة الشهرية الحالية لبدل التدريب والتكنولوجيا لكل أعضاء نقابة الصحفيين في جدولي المشتغلين وتحت التمرين وبدون استثناء أو تمييز بين أنواع ملكية الصحف والمؤسسات التي يعملون بها، ومعهم العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية.

وقرر وزير المالية تحويل فارق زيادة البدل عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر خلال ساعات، لكي يتم صرفها مع بدل شهر سبتمبر، على أن يتم تحويل البدل بقيمته الجديدة بانتظام كالعادة بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.

وأعرب نقيب الصحفيين مرة أخرى باسم جموع الصحفيين المصريين والعاملين بالمؤسسات القومية، عن خالص شكره وتقديره للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قراره وللدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات الوزارة على استجابتهم وتنفيذ الزيادة.

وطمأن "رشوان" الزميلات والزملاء بجدول المعاشات بالنقابة، بأنه سيطرح على مجلس النقابة في اجتماعه المقبل اقتراحًا بنسبة زيادة معقولة لمعاشات النقابة، والتي تتطلب موافقة المجلس نظرًا لتحمل النقابة ما يقارب 75% من ميزانية المعاشات.