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بينهم 3 أطفال.. 8 مصابين في انقلاب سيارة بالبحيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في انقلاب سيارة ملاكي في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة: "ياسين. ش. ح - 7 أعوام"، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، و"مروه. م. س - 28 عامًا"، بكدمات وسحجات بالجسم، و"دينا. م. س - 22 عامًا"، بكسر بعظام الوجه، و"مكة. م. س - عامان"، بكدمات وسحجات بالجسم، و" سهام. م. ا - 53 عامًا"، بكسر بالرسغ الأيمن.

كما أصيب: "موسي. س. م - 62 عامًا"، بكدمات وسحجات بالجسم، و"سعاد.م. س - 32 عامًا"، بكدمات وسحجات بالجسم، و"أسامة. ش. ي - 3 أعوام"، بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بشبرا الخيمة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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