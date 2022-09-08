استشهاد شاب فلسطيني في رام الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس 

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد شاب فلسطيني على مدخل قرية "بيتين" شمال شرق رام الله بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، ولم تُعرف حتى الآن هوية الشاب أو ملابسات استشهاده.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية استشهاد الشاب، حسب ما وصل إليها من الارتباط الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مواطن عند مدخل قرية بيتين، بالقرب من حاجز "بيت إيل" العسكري، المقام على أراضي مدينة البيرة.

من جهة أخرى، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة نابلس، لتأمين دخول المستوطنين المتطرفين للقيام بطقوس دينية على قبر "النبي يوسف" شرقيّ مدينة نابلس.

وأكدت مصادر محلية في المدينة "قيام العشرات من الجنود القناصة باعتلاء الأبنية العالية في محيط القبر، فيما سمع السكان دويّ انفجارات متلاحقة أعقبها إطلاق نار".

وتابعت المصادر بأن "شباناً أطلقوا النار باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق نار وقنابل صوت وغاز في كل الاتجاهات".

ويقع "قبر يوسف" في الجهة الشرقية من مدينة نابلس، وبشكل متاخم لمخيم بلاطة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث عادة ما تندلع مواجهات بين الجنود وشبان المخيم خلال اقتحام القبر.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية" درون" عشرات من قنابل الغاز على مخيم بلاطة، وهذه أول مرة يلجأ الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الطائرات عند اقتحام "قبر يوسف"، حيث اعتاد الاحتلال استخدامها في في نقاط التماس وتحديدا في قطاع غزة.

(العربي الجديد)