شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار إنتر ميلان اليوم.. النيراتزوري يتلقى الهزيمة على يد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أخبار إنتر ميلان اليوم واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية من اجل معرفة ماهي أخبار فريق إنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي وجميع اخبار النيراتزوري اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022.

وفي السطور التالية وضمن السلسلة الدورية والمستمرة التي يُقدمها لكم موقع “ السعودية سبورت 365 ” نُسلط معكم الضوء على أخبار إنتر ميلان اليوم.

أخبار إنتر ميلان اليوم

وجاءت أخبار إنتر ميلان اليوم على النحو التالي:

بايرن ميونخ يتفوق على إنتر ميلان

أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ وإنتر ميلان بفوز بايرن ميونخ بهدفين دون رد في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت على ملعب سان سيرو.

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق بايرن ميونخ بهدف دون رد، ومنذ بداية المواجهة وفي الدقيقة الخامسة والعشرين سجل ليروى ساني الهدف الأول لصالح فريق بايرن ميونخ لينتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني بهدف دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق إنتر ميلان كثيرًا من أجل احراز الهدف الأول وهدف التعادل والعودة إلى مجريات المباراة ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، وفي الدقيقة السادسة والستين سجل لاعب إنتر ميلان دانيلو دي أمبروزيو هدف في مرماه لتنتهى المباراة بفوز بايرن ميونخ بهدفين دون رد.