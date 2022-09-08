شكرا لقرائتكم خبر عن أكمل نجاتى: سقط القناع عن الحركة المدنية ومناضلى الصالونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطنى هو حوار للسياسات والمستقبل وليس للعبث، متمنيا أن تراجع أحزاب الحركة المدنية مؤشرات الديمقراطية الداخلية فى أحزابهم .

وأضاف أكمل نجاتى :"سقط القناع عن الحركة المدنية المزعومة، لجنة التمثيل النيابى والمشاركة السياسية والحزبية، التورتة التى يبحثون عنها ولا يقدمون مستقبل مصر على تورتهم المزعومة، لماذا هذا الهلع من وجود قامات وطنية وخبراء يقودوا الحوار فى هذه اللجنة؟، مناضلى الصالونات يصرخون لأنهم لايهمهم الا المناصب والكراسي، ونسوا أن الحوار الوطنى هو حوار للسياسات والمستقبل وليس للعبث".