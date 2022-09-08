شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: أحزاب الحركة المدنية تحاول تشويه الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن جميع القوي السياسية قدمت مقترحات لإدارة الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، وذلك تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن يتسع الحوار للجميع لخدمة مستقبل الدولة المصرية في الفترة القادمة.

وأضاف "التهامي" في تصريح خاص إلى أن هناك من يسعى لمهاجمة الحوار الوطني دون أن يكون لديه رؤى أو أفكار من شأنها خدمة الوطن، والمجتمع لبناء الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن بعض الهيئات والمؤسسات ومن بينها ما يسمى بأحزاب الحركة المدنية تحاول أن تشوه ما يتم في الحوار الوطني وهو عكس الواقع ويخالف الحقيقة، فهناك آلاف الأفكار والاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب خلال الفترات الماضية دون تميز أو تفرقة وهي الآن ستكون محل دراسة من أجل الاستفادة منها.

وأوضح أن ما يمكن أن يؤخذ على إدارة الحوار الوطني هو اتخاذ وقت كثير في التجهيزات والترتيبات الإدارية والتي كان يمكن الانتهاء منها في وقت أقل من ذلك، ولكن يجب التأكيد على أن هناك تقبل لجميع الرؤى والأفكار حيث تقدمت بصفتي رئيسا لحزب حقوق الإنسان والمواطن بعدة مقترحات لإدارة الحوار الوطني تمهيدا للاستفادة منها خلال المناقشات، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تبنيه فكرة هذا الحوار والتأكيد على ضرورة نجاحه بأكمل وجه.