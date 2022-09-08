شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المستقلين الجدد: الحركة المدنية تبحث عن الإثارة ولا تمتلك رؤية تخدم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني تمثل فرصة للجميع في شتى المجالات للمشاركة في بناء المرحلة القادمة من الدولة المصرية، مضيفًا: لن يكون هناك حوار وطني كل يوم، ولذلك فهذا الحوار يعد فرصة لجمع أكثر عدد من المقترحات، والأفكار التي قد تفيد المجتمع.

وأضاف "عناني" في تصريحات خاصة، أن القيادة السياسية تؤكد على جدية الحوار الوطني، وضرورة إظهاره أمام العالم أجمع الذي ينتظر نتائجه خلال الفترة القادمة.

وردا على بعض من ينتقدون الحوار الوطني ومنها أحزاب الحركة المدنية، أكد عناني أن القائمين على الحوار الوطني أكدوا مرارا وتكرارا أن من يرغب في تقديم أي مقترح أو فكرا قد يساهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية فليتقدم بها لإدارة الحوار الوطني وسيتم دراستها، مشيرا إلى أن حتى الآن وصل إلى إدارة الحوار الوطني كما تم الإعلان عنه بأنه وصل 14 الف ايميل يضم 95 ألف مقترح من مختلف الأفراد والهيئات والمؤسسات، ولذلك فلا يوجد أي رفض لمقترح أو رؤية قد تخدم الحوار الوطني، مضيفا أن من يبحث عن انتقاد الحوار الوطني هما مؤسسات تبحث عن الإثارة ولا يوجد لديها رؤية تخدم الدولة المصرية ولا يوجد لديها أي أفكار تخدم المجتمع.