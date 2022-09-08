استشهاد فرد شرطة أثناء أداء واجبه في إخماد حريق بمخزن مواد غذائية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استشهد فرد شرطة من قوة إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، أثناء أداء واجبه في إخماد حريق نشب بمخزن مواد غذائية اليوم الخميس.

وكانت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمخزن "غير مرخص" للمواد الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة طلخا وإخماده ومنع امتداده للمساكن المجاورة.

وأسفر ذلك عن استشهاد أمين الشرطة أحمد عبدالعزيز سليم عبدالله، وإصابة فردين من قوة إدارة الحماية المدنية بالدقهلية؛ وذلك خلال أداء واجبهم أثناء مشاركتهم في السيطرة على الحريق.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.