خروج 3 مصابين في حريق عقار محرم بك بالإسكندرية من المستشفى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أنهى مستشفى جمال حمادة المركزي بالإسكندرية التابع لوزارة الصحة، إجراءات خروج 3 مصابين في الحريق الذي نشب بعقار في شارع بوالينو بمنطقة محرم بك وسط المحافظة.

اندلع حريق، مساء الأربعاء، في محل منتجات جلدية أسفل عقار كائن بشارع بوالينو بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، وامتدت النيران إلى مخزن تابع لنفس المحل وكذلك وحدة سكنية بالطابق الأول.

أسفر الحريق عن مصرع شخص جرى نقل جثمانه إلى مشرحة كوم الدكة، وإصابة 6 أشخاص بينهم اثنين اصيبوا بجروح واشتباه كسور أثناء تقديم المساعدة، وآخر أصيب بأزمة قلبية، و3 أصيبوا باختناق وهم من تقرر خروجهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية واستقرار حالتهم.

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