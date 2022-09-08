لا يشترط الخبرة.. الجيزة تعلن وظائف جديدة أمام الشباب- تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل بشركة الجيزة لصناعة الكابلات.

ونشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

- مساعدين فنيين إنتاج – مساعدين مراقب جودة.

(المؤهل الدراسي متوسط أو فوق متوسط، يفضل خريجي المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية صناعي/تجاري وخريجي الجامعة العمالية – السن لا يزيد عن 30 عاما – العمل 8 ساعات – لا يشترط الخبرة – تأمين طبي واجتماعي – زيادات سنوية – وسائل مواصلات من وإلى الشركة).

ودعت محافظة الجيزة، الراغبين في العمل بالحضور إلى مقر الجهاز على عنوان 300 ميدان الجيزة - عمار النبرواي - الدور الثاني - والاتصال على تليفون 35720825 – 35711198 يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى 2 عصرا.