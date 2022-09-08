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شاب يطعن نجل عمه بسكين بسبب خلافات عائلية في حلوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شاب طعن نجل عمه سلاح أبيض؛ بسبب خلافات عائلية بينهما في حلوان.

وردت إشارة لقسم شرطة حلوان، من مستشفى حلوان العام بوصول شاب يعمل "تباع على سيارة"، مُصاب بجرح نافذ بالبطن"، وتم تحويله لمستشفى قصر العيني.

كشفت تحريات مباحث قسم حلوان حدوث مشادة كلامية بين المصاب ونجل عمه، طالب؛ بسبب خلافات عائلية سابقة سرعان ما تطورت لمشاجرة تعدى المتهم خلالها على المصاب بسكين مطبخ محدثا إصابته.

استهدفت قوة أمنية من القسم المتهم وألقت القبض عليه والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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