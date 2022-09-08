بوتين: العقوبات تضر الغرب أكثر

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وأكد بوتين أن الدول الغربية تعاني من العقوبات التي تم فرضها على روسيا- وتم تنفيذها للاحتجاج على الغزو الحالي على أوكرانيا، أكثر من روسيا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي إن روسيا تتعامل مع «الاعتداءات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية» للغرب بصورة جيدة.وأكد بوتين أن الدول الغربية تعاني من العقوبات التي تم فرضها على روسيا- وتم تنفيذها للاحتجاج على الغزو الحالي على أوكرانيا، أكثر من روسيا.

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