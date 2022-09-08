50 قتيلا بين ميليشيات الشباب الصومالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 50 عنصرا من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة جراء اشتباكات عنيفة جرت خلال الساعات الماضية بين قوات الجيش الصومالي والقوات المحلية المساندة لها من جهة، وبين ميليشيات الشباب في منطقة عيلي التابعة لمديرية محاس بمحافظة هيران. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن «الاشتباكات بدأت بعد أن شنت الميليشيات الإرهابية هجوما مباغتا على منطقة عيلي، حيث كانت القوات المحلية تتمركز هناك»، وأشار المصدر إلى أن القوات الحكومية ضبطت عددا من الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين.

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