أوزبكستان تجمع الرئيسين الروسي والصيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن يلتقى الرئيسان الروسي فلادمير بوتين والصيني شي جين بينج في أوزبكستان في نهاية الأسبوع المقبل. وقال السفير الروسي في بكين اندري دينسوف للصحفيين أمس، إن الرئيسين سوف يلتقيان على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون في سمرقند في أوزبكستان. ومن المقرر أن تعقد القمة يومي 15 و16 سبتمبر الحالي، وقال السفير الروسي إن هذه سوف تكون أول قمة للمنظمة تعقد حضوريا منذ بدء جائحة كورونا.

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