خروج مطار حلب الدولي من الخدمة

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وقال المصدر العسكري «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه من الخدمة».وقالت مصادر في مدينة حلب «سمع دوي عدة انفجارات من داخل مطار حلب شرق المدينة».
وأكدت المصادر «أنه تم استهداف المطار بثلاثة صواريخ على الأقل، وأسقطت قوات الدفاع الجوي عددا من الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها».
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