وفاة 5 فلسطينيين بعد رفض سفرهم من غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مركز حقوقي فلسطيني أمس أن خمسة مرضى فلسطينيين من غزة، بينهم ثلاثة أطفال، توفوا منذ بداية العام الحالي بعد رفض السلطات الإسرائيلية سفرهم إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.

وندد مركز الميزان لحقوق الإنسان بـ«الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في تقويض الحق في حرية الحركة والتنقل بالنسبة لسكان قطاع غزة، ولا سيما منع وصول المرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج».

وبحسب المركز، توفي المريض محمد اللداوي (32 عاما) من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة أمس، بسبب حرمانه من الوصول إلى مستشفى في نابلس والقدس لتلقي العلاج، بعد أن تقدم بطلب للحصول على تصريح مرور 8 مرات متتالية.

وأوضح المركز أن اللداوي عانى من سرطان الغدد اللمفاوية، وبسبب نقص العلاج اللازم في مستشفيات قطاع غزة تم منحه تحويلا طبيا من قبل دائرة شراء الخدمة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية لاستكمال علاجه، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت سفره منذ مارس الماضي.

وأوضح أن اللداوي هو حالة الوفاة الخامسة منذ بداية العام الحالي لمرضى فلسطينيين، جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قبل السلطات الإسرائيلية.