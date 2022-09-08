شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة منتقدًا الحركة المدنية: "6 أحزاب وعايزين 50٪؜ من لجان الحوار الوطنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ◄ على الحركة المدنية أن يعرفوا أن القائمين على الحوار الوطني يقومون بمهمة وطنية كبيرة من أجل بلدنا

قال كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، إن القائمين على الحوار الوطني يقومون بمهمة وطنية كبيرة من أجل الدولة، وهناك جهود كبيرة تبذل على مدار الجلسات الماضية، بالإضافة أن الحوار الوطني له زخم كبير لما يقوم به من جهود ملموسة سياسيا ومجتمعيا واقتصاديا، وعلى الحركة المدنية أن يعرفوا ويعلموا بذلك.

وأضاف رئيس حزب الريادة، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن أحزاب الحركة الوطنية ليس من ضمنهم أحد في مقررين اللجان المختلفة، ولم نعترض علي شئ من أجل الوطن والحفاظ على الدولة.

وتابع رئيس حزب الريادة ليس من المعقول أن تطالب الحركة المدنية بـ50٪؜ من أسماءهم في لجان الحوار الوطني، وهم 6 أحزاب ليس أكثر، وينتقدون الاختيارات الأخيرة للجان، على الرغم من أن الاختيارات كانت جيدة للغاية، لأنها ضمت أسماء وطنية وأصحاب فكر سياسي ولهم خبرة كبيرة في العمل السياسي والمجتمعي.