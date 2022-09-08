شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الحوار الوطنى أكبر بكثير من أن يكون بين طرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الهدف من هذا الحوار كما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى في أبريل الماضى إدارة حوار حول أوليات العمل الوطنى كى نستقر له، وأليات العمل الوطنى هو هدفنا في الحوار الوطنى.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، في تصريحات لبرنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن آليات العمل الوطنى التي سنستقر عليها سنختلف حولها فلابد أن يحدث اختلاف ولكن الاختلاف يدور حول اليات العمل الوطنى.

ولفت المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى إلى أن المقترحات التي تخرج ستقاس بناء على ما يمكن أن أقنع به وهل مقترحاتى قادرة على التطبيق موضحا أن الحوار ليس حوار بين طرفين، فالحوار أكبر بكثير من أن يكون بين طرفين، فالحياة الحزبية شيء مؤسف ولكنه واقعى أن المنضمين للأحزاب في مصر من 65 مليون ناخب لا يمثلون أكثر من 3 % كحد اقصى.