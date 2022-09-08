شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا يشيدون بإدارة الحوار الوطنى.. وينتقدون الحركة المدنية: لا تعترف بالحالة الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد تحالف الأحزاب المصرية المنضوي تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا بإدارة مجلس أمناء الحوار الوطني للحوار الوطني، مؤكدين أن الأمر يتسم بحالة من الشفافية الغير مسبوقة، منتقدا فى الوقت ذاته من تصرفات أحزاب الحركة المدنية.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية: رغم إعلان الحركة المدنية استمرارها في الحوار الوطني إلا أنه فى الوقت ذاته تصدر بيانات مفخخة تسبب في إثارة البلبلة، فضلا عن ذلك أنها لا تعترف بالحالة الديمقراطية التي صنعها الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افطار الأسرة المصرية.

وأشار "مطر" إلي أن مجلس أمناء الحوار الوطني يدير الحوار بشكل ديمقراطي بحت ويتمتع باستقلالية تامة، مؤكدين أنهم يرفعون شعار بالحوار نجني الثمار.

جدير بالذكر أن نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، قد كتب عن تفاصيل عن الحوار الوطنى عبر صفحته، مشددا على أن كل القرارت التى تؤخذ تكون بالتوافق.

وكتب البرعى عبر صفحته: "أنا بكتب حاجات عن الحوار الوطنى على صفحتى.. لكن عايز أقول حاجة بمناسبة بعض ما نشر من أخبار.. كل قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى تؤخذ بالتوافق دون تصويت وفى الجلسة الأخيرة تمت مناقشة كل الأسماء المطروحة ورأى المجلس أن بعض الأسماء مهم جدا أن تكون موجودة فى المناقشات باعتبار أن مقررو اللجان ومساعديهم قد لا يشاركوا فى المناقشات بفاعلية".

تابع: "وبالتالي لم يتم اختيارهم لتلك المناصب.. وجرى توفيرهم لإثراء جلسات الحوار الوطني.. بعض من تم اختيارهم مقررين أو مقررين مساعدين اعتذروا عن قبول الاختيار مفضلين أن يكونوا ضمن المتحاورين ليتمكنوا من ايصال رأيهم بسهوله - لا استطيع ان اقول اسمائهم الا ان اعلنوا هم، ولكن يعرف بعضهم المنسق العام واحدهم ابلغني ذلك بنفسه وأعتذر لى".