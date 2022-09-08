شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: نعد لإدارة حوار مثمر يسفر عن مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، إننا نتحدث في الحوار الوطنى عن 3 محاور، وهم: اقتصادي وسياسى ومجتمعى، وهناك 15 لجنة حتى الآن تمس كل فئات المواطنين سواء النخب السياسية والأحزاب والمواطن الذى هو في قالب اهتمامنا.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، في تصريحات لبرنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك 5 لجان اجتماعية، ونعد لإدارة حوار مثمر يسفر عن مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية تمس كل ما يتعلق بالجمهورية الجديدة، وهذا للبلد فهو أمر ليس مناورة وليس أمرا شكليا من أجل الظهور على شاشة الإعلام وصفحات الجرائد.

وأوضح المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه يتم إعداد للحوار يتم بشكل دقيق للغاية، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء عقد اجتماعا الاثنين الماضى والسبت المقبل سيعقد اجتماعا سيسارع في إجراءات انعقاد اللجان واختار عدد من المقررين ومقررين مساعدين وسيستكمل هذا في الاجتماع المقبل.