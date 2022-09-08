شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: برنامج "نوفي معا" جزء من استراتيجية الدولة لتحقيق حلم "مصر الخضراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات علي إنطلاق فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث صرحت قائلة جاء المؤتمر ليحسم دور مصر الحيوي في القضايا الدولية في ظل استضافة مصر للقمة المناخية cop27 خاصة وأن المؤتمر تضمن عدة محاور منها محور التغييرات المناخية التي تهدد العالم.

وأكدت أن مصر لديها دور محوري علي المستوي الدولي فالدولة تسعي إلي الانتقال من مرحله التعهدات الي التنفيذ وما يثبت ذلك هو إطلاق برنامج "نوفي معاً" ضمن استراتيجية الدولة في تحقيق حلم "مصر الخضراء"، وذلك يُعد من اهم البرامج الإنمائية لما يعمل عليه من مشاريع الطاقة والمناخ والغذاء والمياه وطبقا للإحصائيات أنه من المتوقع ان يستفيد منه حوالى 30 مليون مواطن مصرى.

وأشارت "عضو التنسيقية" أن مصر تعمل علي ملف التنمية علي مستوي القارة الأفريقية مما يشير إلي أن مصر هي قائدة القارة السمراء واستكملت "محروس" مصر تبذل قصارى جهدها في تحقيق الاستراتيجية التنموية وجاء الوقت لنري مشاركة القطاعات الخاصة في بناء الجمهورية الجديدة لانه بلا شك هذا سوف يعزز من تحقيق أهداف التنمية بشكل أفضل واختتمت مؤكدة أن كافة المحاور التي يعمل عليها المؤتمر فضلا عن خطة الدولة علي أصعدة أخري ماهي الا مشاريع طويلة الأجل سوف نحصد ثمارها علي المستوي الاقتصادي والدولي.