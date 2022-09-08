شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع شنط مدرسية وكتب لغير القادرين.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الشرقية

انطلقت فعاليات "دوري مستقبل وطن"، لكرة القدم في نسخته الرابعة بمركز أولاد صقر، في احتفالية ضخمة، بحضور عدد كبير من نواب مجلسي "النواب والشيوخ"، ومشاركة فرق المرحلة الأولى وسط حضور مئات الشباب من الفرق المشاركة بالمركز، وشهد حفل الإفتتاح، عروضا رياضية متميزة ودقة فى التدريب والكفاءة كما أظهر الشباب المشارك روحا رياضية عالية تتسم بالود، وعلى هامش الافتتاح، كرم فتيات نادي أولاد صقر الرياضي اللاتي حصلن على بطولة الشرقية في بطولة كرة اليد لهذا العام 2022، وتكريم المدير والمدير الإداري للفريق وتقديم بعض الهدايا لهن لتشجيعهم وتحفيزا علي استمرارهن لممارسة الرياضة.

كما نظمت أمانة مدينة فاقوس، احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين من أوائل الشهادات العامة، وفي ختام الحفل وزع شهادات التقدير والدروع والجوائز العينية، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات الإدارة التعليمية.

وفي محافظة قنا

واصلت أمانة مركز قوص، تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى، بالتعاون مع مديرية الصحة بقنا، قافلة مجانية بمجلس قروي حجازة قبلى بمركز قوص فى إطار مشاركة الحزب فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وقد تم فحص 241 حالة، وأقيمت القافلة، وشملت المبادرة، أيضًا إجراء تحليل السكر وقياس ضغط الوزن بجانب قياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم وقياس نسبة الكرياتينين في الدم، مع عقد ندوات التوعية الصحية للمواطنين عن أسباب القصور الكلوى والأمراض غير السارية.

وفي محافظة الجيزة

شهدت أمانة قسم بولاق الدكرور، إطلاق شارة بدء فاعليات مسابقة دوري مستقبل وطن في نسختها الرابعة على مستوى المحافظة وانطلقت المنافسات ببولاق الدكرور بسخونة كبيرة بمشاركة 16 فريقًا بحضور جماهيري مكثف، وفي غضون ذلك كثفت أمانات الحزب بمراكز وأقسام المحافظة لخدمة ودعم المواطنين في مختلف المجالات، ففي أمانة قسم الهرم افتتحت أمانة الحزب بحضور أعضاء هيئته البرلمانية معرضًا لمستلزمات المدارس والذي شهد تخفيضات كبيرة على كافة السلع دعمًا لأولياء الأمور قبل بدء الموسم الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل، وفي أمانة قسم الحوامدية أطلقت أمانة الحزب قافلة طبية مجانية بمنطقة منى الأمير استفاد منها 335 حالة مع تقديم التحاليل وصرف الأدوية بالمجان وذلك في الوقت الذي أقامت فيه أمانة القسم شادراً لبيع الخضروات بقرية عرب النعام وشهد الشادر إقبالًا كبيرًا من الأهالي في ظل البيع بأسعار مخفضة، وفي الشيخ زايد والطالبية نظمت أمانات القسم، ندوات تثقيفية تحت عنوان "وطن أخضر" تناول فيها الخبراء مخاطر التغير المناخي، وفي قسم الجيزة أطلقت أمانة الحزب بحضور نواب الحزب سلسلة ندوات حول الاقتصاد الأخضر وأثره على التنمية المستدامة.

وفي محافظة الإسكندرية

افتتحت أمانة قسم برج العرب، فعاليات الموسم الرابع من دوري مستقبل وطن لكرة القدم بقسم برج العرب بمشاركة 48 فريقا.

كما شاركت أمانة قسم الدخيلة، في فعالية "بيئة نظيفة" وذلك ضمن مبادرة الحزب بالإسكندرية، مبادرة لتنظيم سلسلة من الفعاليات تتعلق بالتغييرات المناخية وآثارها، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27 )، وخلال الفعالية، تم تنفيذ حملة نظافة بموقف ركاب الكيلو 21.

كما افتتحت أمانة قسم باب شرق، فعاليات الموسم الرابع من دوري مستقبل وطن لكرة القدم بقسم باب شرق بمشاركة 16 فريقا.

كما افتتحت أمانة قسم مينا البصل، فعاليات الموسم الرابع من دوري مستقبل وطن لكرة القدم بقسم مينا البصل بمشاركة 20 فريقا.

كما نظمت أمانة قسم كرموز، ندوة دينية تحت عنوان "خيانة المجالس"، في قاعة السماك بغيط العنب.

كما أقامت أمانات أقسام كرموز، محرم بك، المنتزه أول، معارض لبيع المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة، تصل إلى 25% مساهمة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والأسر الأكثر احتياجا، وشهدت المعارض، إقبالاً ملحوظاً من المواطنين الذين بدورهم وجهوا التحية لقيادات الحزب على توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة لمحدودي الدخل.

كما نظمت أمانة قسم المنتزة ثالث، قافلة طبية مجانية في منطقة الزوايدة، للكشف على أهالي المنطقة وكذلك اجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للمواطنين وعقد ندوات توعوية للأهالي، وشملت القافلة أغلب التخصصات الطبية التي يحتاجها الأهالي، كما تم توزيع الأدوية بالمجان.

كما افتتحت أمانة المنتزه أول، فعاليات الموسم الرابع من دوري مستقبل وطن لكرة القدم بقسم المنتزه أول بمشاركة 32 فريقا.

كما افتتحت أمانة قسم سيدي جابر، فعاليات الموسم الرابع من دوري مستقبل وطن لكرة القدم بقسم سيدي جابر بمشاركة 16 فريقا.

كما افتتحت أمانة قسم المنتزه ثالث، فعاليات الموسم الرابع من دوري مستقبل وطن لكرة القدم بقسم المنتزة ثالث بمشاركة 24 فريقا.

كما نظمت أمانة قسم العامرية ثان، احتفالية لتكريم أوائل مدرسة الهوارية الإبتدائية بحضور أمين الشياخة وأعضاء هيئة مكتبه ولفيف من قيادات الحزب.

كما نظمت أمانة الإعلام بأمانة المنتزه ثان، ندوة تحت عنوان دور الإعلام في نشر الوعي بالتغير المناخي، وذلك ضمن سلسلة من الندوات تقوم بها امانه المنتزه ثان، بحضور عدد من الأمناء النوعيين بالقسم وأعضاء الحزب، حيث تناولت أهمية الدور الإعلامي في التوعية بأثار التغيرات المناخية، وذلك في حضور لافت من أعضاء هيئة مكتب أمانة المنتزة ثان.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل بحزب مستقبل وطن ندوة تثقيفية حول المبادرة الرئاسية لامراض الثدي والكشف المبكر عنها.

وفي محافظة أسيوط

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، سلسلة اللقاءات الشعبية بالمواطنين فى مختلف الدوائر الانتخابية تحت شعار "إحنا معاك"، يلتقون فيها مع نواب الحزب للعام الثاني على التوالي بجميع مراكز وأقسام المحافظة، وجمعت اللقاءات ما بين القيادات التنفيذية والشعبية وكوادر الحزب في لقاءات مفتوحة تناقش أهم الإحتياجات بكل مركز وماتم تحقيقه خلال الفترة الماضية، وانعقدت اللقاءات فى مختلف المراكز تضم قيادات الحزب ونوابه بمجلسي النواب والشيوخ.

كما أقامت أمانة مركز ساحل سليم، ندوة تثقيفية حول جهود الدولة المصرية فى مواجهة التغيرات المناخية، والإختلال الكبير الذى حدث فى البيئة، وتحدث عن الإهتمام بالأسباب التى أدت إلى التغيرات المناخية التى حدثت وأهمية علاجها لتلافى الوضع الخطير الذى يشهده العالم حاليا، كما تحدث عن جهود الدولة المصرية التى بدأت بالفعل نحو التوجه للأخضر من إنشاء محطة بنبان بأسوان ومزرعة الرياح بجبل الزيت وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وفي محافظة البحيرة

إنطلقت فعاليات دوري مستقبل وطن "الموسم الرابع"، في مركز دمنهور، وجرت المباراة الإفتتاحية بين فريقي " إفلاقة البلد - الزقل"، والتي فاز فيها فريق إفلاقة البلد بهدفين دون مقابل، ليكون ممثلاً لمجلس القرية في الأدوار المقبلة.

كما انطلقت فعاليات دوري مستقبل وطن "الموسم الرابع"، في مركز أبو المطامير، بمشاركة 80 فريق وباجمالي 800 مشترك.

كما افتتحت أمانة مركز كوم حمادة، فعاليات دوري مستقبل وطن " الموسم الرابع"، بمباراة افتتاحية بين فريقي كوم شريك ومغنيين استطاع فيها صاحب الأرض والجمهور من تغير نتيجة المباراة فى شوطها الاول من 1/0 لصالح نجوم مغنيين إلى 2/1 فى الشوط الثانى لصالح كوم شريك وسط أداء رائع وممتع من كلا الفريقين.

كما افتتحت أمانات أقسام ومراكز المحمودية وكفر الدوار، ومدينة أبو حمص، وقسم إيتاى البارود، فعاليات دوري مستقبل وطن "الموسم الرابع".

كما نظمت أمانة مركز الرحمانية، احتفالية كبري لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين في جميع الشهادات العامة، من الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، وفي ختام الحفل، وزع شهادات التقدير والدروع والجوائز العينية للطلاب المتفوقين.

وفي محافظة بني سويف

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فاعليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة على مستوى الوحدات الحزبية وسط حضور جماهيري في ظل منافسة شريفة من 333 فريق على مستوى المحافظة بواقع 3330 لاعب وإداري.

وفي محافظة دمياط

نظمت أمانتي الإحتياجات الخاصة، والتعليم والبحث العلمي، كرنفال رياضي ترفيهي لذوي الهمم بمدرسة رويال بدمياط الجديدة، وبدأت فاعليات الكرنفال بالسلام الوطني ثم أعقبها كلمات المشاركين في الحفل، وفي ختام الحفل وزع الجوائز علي الأبطال ذوي الهمم والتقاط الصور التذكارية معهم.

كما تواصل أمانة المجالس المحلية بالمحافظة، لليوم الرابع علي التوالي في توزيع ألف شنطة مدرسية، ضمن مبادرة "أهلا مدرستي".

كما نظمت أمانة مركز كفر البطيخ، القافلة الطبية رقم 18 للكشف المجاني علي أمراض الكبد بقرية أم الرضا، وشهدت القافلة اقبالا كبيرا وسط تنظيم واتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية اللأزمة.

كما تنظم أمانة مدينة دمياط الجديدة، حفل افتتاح دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية، في نسخته الرابعة 2022، يوم الجمعة المقبل، فى ملعب الوطن بالصعيدي الجديد.

وفي محافظة الفيوم

تواصل أمانتي مراكز الشواشنه، وسنورس، لليوم الثاني، فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعه 2022، الدور التمهيدي المستوي الأول علي مستوي الوحدات الحزبية، بين فرق قرى المركز.

كما نظمت أمانة مركز إطسا، قافلة طبية مجانية والكشف والعلاج بالمجان في مقر الحزب، وضمت القافلة مجموعة من أفضل الأطباء فى مختلف التخصصات من "الأسنان، الأطفال، جراحة العظام والكسور، والمناظير، والعمود الفقري، وتضمنت القافلة اخصائى لسحب عينات الدم وتحليلها فى المعامل وقعت القافلة الكشف الطبي على أكثر من 100 مواطنا في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى توفير العلاج المجاني لهم، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة الغربية

تدخلت أمانة قسم ثالث المحلة، لإنقاذ 3 أسر من سكان منطقة سوق اللبن بعد تعرض منازلهم للتصدع بشكل مفاجىء وتعرضهم لخطر داهم، حيث تبين حدوث بعض التصدعات لعدد 3 منازل بشكل مفاجىء، وتم إخلاء المنازل المشار إليها من قاطنيه وعمل كردون أمني، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وفى استجابه فورية من المحافظ قرر تشكيل فريق عمل لمعاينة المنازل وإخلاء السكان والمنقولات منهم على الفور وتم تشميع المنازل، وقدم الأهالى الشكر إلى حزب مستقبل وجميع أجهزة الدولة على وقوفهم معهم فى هذه الأزمة حتى انتهائها.

كما أقامت أمانة الاسكان والمرافق بمركز زفتى، معرضا لبيع السلع الغذائية والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في قرية حانوت، دعما لأهالى القرية ولمحاربة الغلاء ورفع بعض عناء المواطنين من الغلاء وقد نال المعرض إقبالا كبيرا من الأهالى وذلك لإنخفاض الأسعار وجودة المعروضات.

كما أطلقت أمانة مركز زفتي، اليوم أولي فاعليات دورة تعليم فن الخياطة والتفصيل، بالتعاون مع أكاديمية رقة لتعليم التفصيل والخياطة، حيث لاقت الفاعلية إقبال جيد من المقبلات علي التدريب.

كما تواصل أمانات مراكز السنطة وبسيون، فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة 2022، وسط مشاركة كبيرة فى الوحدات الحزبية.

كما تواصل أمانة العلاقات العامة بقسم أول طنطا، مبادرة "كلنا إيد واحدة"، بتوزيع شنط المدارس والأدوات المدرسية، وإستكمالا لتوزيع الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية لغير القادرين بمقر الأمانة بأول طنطا.

وفي محافظة كفر الشيخ

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية موسعة تحت عنوان «التغيرات المناخية»، «المخاطر والحلول»، بمقر الحزب الرئيسي، وذلك في إطار اهتمام «أمانة كفرالشيخ»، بملف التغيرات المناخية بشكل عام، ومؤتمر «27 COP» بشكل خاص، وتناولت الندوة، عن مفهوم التغيرات المناخية وأسبابها والآثار المترتبة عليها، موضحًا التغيرات المناخية الطبيعية والتغيرات المناخية البشرية، وكيفية مواجهتها، وجهود مصر فى التعامل مع التغيرات المناخية.

وفي محافظة مطروح

نظمت أمانة مركز مطروح، احتفالا كبيرا لتكريم المتفوقين من أوائل طلاب ذوى الهمم من خريجى الدبلوم الفنى للصم وضعاف السمع، وكذا التلمذة الصناعية للتربية الفكرية والثانوية العامة للمكفوفين، والتعليم الثانوى من أبناء مطروح المتفوقين وكذا تكريم عدد من قيادات التعليم تقديرا لجهودهم فى ما يبذلونه من عطاء من أجل الارتقاء بالتعليم والمتعلم.

وفي محافظة المنيا

افتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية للموسم الرابع، بمشاركة 529 فريق يضمون حوالي 5290 لاعب، يمثلون جميع نجوع وقرى مراكز ومدن محافظة المنيا، والذى يستهدف أكبر عدد من الشباب في المرحلة السنية من 18 سنة حتي 35 سنة، وأنطلقت فعاليات الافتتاح بجميع المراكز والاقسام بحضور القيادات التنظيمية للحزب ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء المراكز والاقسام.

وفي محافظة القليوبية،

أقامت أمانة مركز قليوب، معرضا لبيع الأدوات المدرسية والمدارس بأسعار مخفضة، في قرية طنان.

كما تواصل أمانة مركز ومدينة الخانكة، لليوم الثانى، بعقد الدور التمهيدي لدورى مستقبل وطن بعد أن تم عمل القرعة والانتهاء من كل إجراءات التنظيم للدورة.

وفي محافظة المنوفية،

وسط حضور جماهيرى كبير انطلق الحدث الرياضى الأكبر "دورى مستقبل وطن" بمراكز الشهداء، وأشمون، وتلا، وبدأت التصفيات في الوحدات المحلية، وسط حضور جماهيرى مميز.

كما نظمت أمانتي مراكز الباجور وأشمون، قوافل طبية مجانية بتخصصات مختلفة، في عزبة النجارين بالباجور، وقرية منيل جويدة بأشمون، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، إضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدى واعتلال الكلى، مع توفير مصل كورونا.

وفي محافظة البحر الأحمر،

نظمت أمانة مدينة الغردقة، ندوة بيئية حول "التغيرات المناخية" وذلك بمقر الحزب، وتناولت الندوة التعريف بالمتغيرات المناخية بكل مدن المحافظة.

كما نظمت أمانة مدينة سفاجا، احتفالية كبري لتكريم الطلاب المتفوقين من المدينة في المراحل التعليمية المختلفة، وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز والشهادات علي الطلاب المتفوقين.

وفي محافظة جنوب سيناء،

أعلنت أمانات الحزب، انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من دورى مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية، في نسخته الرابعة، بكافة مراكز وأقسام المحافظة، والتي جاء فى مقدمتها مراكز وأقسام "رأس سدر- شرم الشيخ- طابا- نوبيع- أبو زنيمة"، وشهدت فعاليات الدورة مشاركة أعضاء هيئة مكتب الحزب، حيث أطلقت صافرة البداية للدور التمهيدي المستوي الأول علي مستوي الوحدات الحزبية بين فرق أقسام المراكز.

وفي محافظة السويس،

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن إجراء القرعة العلنية لدورة مستقبل وطن بالسويس النسخة الرابعة، اليوم، وبدء أولى المباريات 14 سبتمبر، بملاعب مركز شباب أبناء السويس، فى جو يسوده الروح الرياضية والاحترام والتقدير.

وفي محافظة الدقهلية،

تنظم أمانة الزراعة والري بالمحافظة، ندوة توعوية تحت عنوان "استدامة الموارد المائية في مصر وعلاقتها بالتغيرات المناخية"، عصر اليوم الأربعاء، وذلك في اطار التوعية بمؤتمر المناخ التي تستضيفه مصر في أواخر العام الحالي.

وفي محافظة بورسعيد،

تفتتح أمانة الحزب بالمحافظة، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية والملابس الجاهزة والشنط والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بأسعار مخفضة، اليوم الأربعاء، في حي الزهور أمام مستشفي النصر، في تمام الساعة التاسعة مساءا.

وفي محافظة شمال سيناء،

تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، المؤتمر التثقيفي العام للتوعية من آثار التغيرات المُناخية يوم 14سبتمبر الجاري، ويتناول المؤتمر عرضاً للتغيرات المُناخية من حيث الواقع الحالي وجهود الدولة في مجال مكافحة هذه التغيرات وأهمية اختيار مصر لإستضافة مؤتمر #Cop 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 والفرص والتحديات أمام نجاح المؤتمر، وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً بدار المناسبات أمام مكتب البريد الرئيسي بمدينة العريش.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.