شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدرجات العلمية الممنوحة من الجامعات التكنولوجية وكيفية تحديد قبول الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات التكنولوجية الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة التكنولوجية للطلاب، حيث بناء على اعتماد مجلـس الجامعة الدرجات العلمية الآتية:

1-الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص:

ويلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوى العـام أو ما يعادلها.

2_ البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص:

ويلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على الدبلوم فـوق المتوسـط المهني في التكنولوجيا في التخصص أو ما يعادله من الشهادات الفنية تحديد عدد الطلاب.

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي بنـاء علـى اقتـراح المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بعـد أخـذ رأى مجالس الكليات أو المعاهـد التكنولوجية المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربيـة الـذين يقبلـون في كل كلية أو معهد تكنولوجى فى العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها، أو شـهادة إتمـام مرحلـة التعليم الثانوي العام أو ما يعادلها، مع مراعاة أن يتم عمل مقاصـة علميـة للطـلاب خريجى المعاهد الفنية وخريجى المدارس الثانوية نظام الخمس سنوات ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية تكنولوجيـة، يحدد المجلس الأعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربيـة ويصدر بقبولهم قرار من الوزير المختص، ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد المدلولين أو المحـولين فـي كـل كليـة تكنولوجية على (10%) من عدد الطلاب المقبولين من أبناء جمهورية مصر العربية.