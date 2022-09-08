شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام عالمى كبير بأزمة تغير المناخ .. تقرير لـ"ماعت" يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض تقرير لمؤسسة ماعت الاهتمام العالمى الكبير بقضايا المناخ، بعد تأثر العالم كله بنتائج تغير المناخ، ومع التداعيات العديدة التي تسبب فيها تغير المناخ.

وذكر تقرير ماعت، أن 23 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمى بحلول 2050، كما أن هناك 72 مليار دولار خسائر اقتصادية فى النصف الأول من عام 2022، وأن تكلفة تكيف الدول النامية 300 مليار دولار مع تغيرات المناخ 2030، موضحا أن 2 إلى 9 % من ناتج الدول الإفريقية تنفق لمواجهة آثار تغير المناخ، كما أن حجم الخسائر الإقتصادية الأمريكية خلال العام الماضى وصل إلى 145 مليار دولار.