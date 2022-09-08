شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: مصر تستعيد مكانها ومكانتها وسط الأشقاء العرب والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، موضحة أن محطة بنبان أكبر محطة شمسية في العالم وهو توجه هائل، حيث لا يمكن لأحد أن يحجب الشمس .

وأضافت الكاتبة فريدة الشوباشى، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر بدأت تفتح صفحة الترشيد للطاقة، موضحة أن الدول التي رشدت استخداماتها من الطاقة هي الدول التي حققت نجاحات اقتصادية كبيرة.

ولفتت الكاتبة فريدة الشوباشى، إلى أن مصر في الجمهورية الجديدة تستعيد مكانها ومكانتها وسط الأشقاء العرب والعالم، وتحظى باحترام وتقدير العالم أجمع، مؤكدة أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق اكتفاء ذاتى في الغذاء.