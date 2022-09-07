انت الان تتابع خبر تحديد توقيتات التقديم والقبول في الدراسات العليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إن "خارطة التوقيتات تضمنت موعد التقديم للدراسات العليا في 2023/3/1 فيما جرى تحديد الامتحان التنافسي في 2023/5/2 للتخصصات الطبية والهندسية و2023/5/3 للعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية 2023/5/4 للعلوم الإنسانية والاجتماعية".



وتضمن التقويم الصادر عن دائرة البحث والتطوير بحسب البيان "توقيتات إعلان القبول الأولي والقبول النهائي وإصدار الأوامر الجامعية وتحديد 2023/9/10 موعدا للمباشرة بالدراسة للعام الدراسي 2024/2023".