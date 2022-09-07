انت الان تتابع خبر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون أمام منزل وزير العدل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب المعلومات، دخل المحتجون إلى المبنى الذي يسكن فيه الوزير، وصعدوا إلى الطابق الذي يقطن فيه وقرعوا على بابه مطالبين بخروجه. كما وصل عناصر من قوى الأمن لضبط الوضع.

يذكر أن الأهالي كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام قصر العدل صباحا للسبب نفسه.



ووافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان على اقتراح الخوري، بتعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت، يتولى مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة من سياسيين ملاحقين في الملف يطالبون بتنحيته.