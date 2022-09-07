محافظ أسيوط يفتتح معرض حزب مستقبل وطن للمستلزمات المدرسية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، يرافقه المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معرض المستلزمات المدرسية والذي تنظمه أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا".

يأتي ذلك ضمن 17 منفذًا دشنها الحزب بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لبيع الملابس المدرسية والأدوات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30 و35 ٪، تيسيرًا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر، والذي يقام تحت رعاية المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحافظ الإقليم، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية بمجلس النواب وأمين عام الحزب.

حضر الافتتاح، النائب الحسينى جلال، عضو مجلس النواب، وإيهاب عبد الحميد، أمين المشروعات الصغيرة بالحزب، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ومحمود يسين، رئيس حي شرق، ومروان الشب، نائب رئيس الحي، وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، وأمين الحزب، ومرافقيهم، أقسام المعرض التي تضم قسم الملابس والأحذية، وقسم الأدوات المدرسية بمختلف أنواعها (الأدوات المكتبية - مستلزمات كمبيوتر - وسائل تعليمية - ملابس وأحذية مدرسية) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، كما التقى المحافظ ببعض الأهالي والطلاب واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض وانخفاض أسعارها.

وأوضح المهندس ياسر عمر، أن المعرض يهدف إلى توفير الاحتياجات المدرسية للمواطنين بأسعار تنافسية، لمساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم، إذ يشمل العديد من المنتجات للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الأهالي في أسيوط، مؤكدًا أن هذه المعارض تأتى انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.