واشنطن تدين الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد ألبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له ألبانيا، من قبل إيران.

وذكرت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان صدر عن البيت الأبيض اليوم: "نضم صوتنا لصوت رئيس الوزراء الألباني راما في دعوته لمحاسبة إيران على هذا الهجوم الإلكتروني غير المسبوق".

وأضافت أن "الولايات المتحدة ستتخذ المزيد من الإجراءات لتحميل إيران المسئولية عن الأعمال التي تهدد أمن حليفتنا ألبانيا ، وتشكل سابقة مقلقة للفضاء الإلكتروني".

وتابعت واتسون: "أن واشنطن ما زالت تعمل على مدار أسابيع لدعم جهود ألبانيا للتخفيف من الهجوم الإلكتروني الذي وقع يوم 15 يوليو الماضي وأدى لتدمير بيانات حكومية وتعطيل خدمات تقدمها الحكومة لعامة المواطنين والتعافي منه والتحقيق بشأنه وقد خلصنا إلى أن حكومة إيران نفذت ذلك الهجوم المتهور، أنها مسئولة عن عمليات الاختراق والتسريب اللاحقة".