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هجوم انتحاري بالعاصمة الأفغانية يُسفر عن مقتل مُوظفين اثنين في السفارة الروسية

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اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مقتل اثنين من موظفيها في السفارة الروسية بكابل بتفجير وقع بالقرب من بوابتها صباح اليوم الاثنين. و أفادت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أنّ مسلحا مجهولا قام بتفجير عبوة ناسفة على مقربة من مدخل القنصلية في الساعة 10:50 بتوقيت كابل، ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، وعدد آخر من المواطنين الأفغان. و في وقت سابق أفادت وسائل إعلام أفغانية إن تفجيرا انتحاريا استهدف بوابة السفارة الروسية في كابل ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

 

وكالات

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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