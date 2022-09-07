هجوم انتحاري بالعاصمة الأفغانية يُسفر عن مقتل مُوظفين اثنين في السفارة الروسية

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مقتل اثنين من موظفيها في السفارة الروسية بكابل بتفجير وقع بالقرب من بوابتها صباح اليوم الاثنين. و أفادت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أنّ مسلحا مجهولا قام بتفجير عبوة ناسفة على مقربة من مدخل القنصلية في الساعة 10:50 بتوقيت كابل، ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، وعدد آخر من المواطنين الأفغان. و في وقت سابق أفادت وسائل إعلام أفغانية إن تفجيرا انتحاريا استهدف بوابة السفارة الروسية في كابل ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكالات