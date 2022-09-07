تخصيب إيران يتجاوز الحد بـ19 مرة

وبين ما أوردته مرارا وتكرارا الوكالة التابعة للأمم المتحدة في السابق، بأن طهران لم تقدم حتى الآن أجوبة واضحة وصادقة على أصل جسيمات اليورانيوم، التي وجدت في ثلاثة مواقع نووية قديمة لم يكن معلما عنها سابقا. كما أعرب المدير العام للوكالة رافاييل جروسي، عن قلقه المتزايد من تعامل إيران مع طلبات المفتشين الدوليين حول هذا الملف، موضحاً أن أي تقدم لم يحرز في هذا السياق.
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