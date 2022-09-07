المخاطر النووية لم توقف القصف الروسي الأوكراني

ذكر مسؤول محلي، أن روسيا استأنفت القصف بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية، بعد يوم من ضغط وكالة الرقابة الذرية التابعة للأمم المتحدة على الأطراف المتحاربة لإقامة منطقة آمنة هناك لمنع وقوع كارثة.

وقال الحاكم الإقليمي فالنتين ريزنيشنكو، إن مدينة نيكوبول، الواقعة على الضفة المقابلة لنهر دنيبر من أكبر مفاعل نووي في أوروبا، تعرضت لإطلاق صواريخ ومدفعية ثقيلة.

ولم يتسن التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

مضيفا أن: «هناك حرائق وانقطاعا للتيار الكهربائي وأشياء أخرى في (المصنع) تجبرنا على إعداد السكان المحليين لعواقب الخطر النووي».

حبوب اليود

ووزع المسؤولون في الأيام الأخيرة حبوب اليود على السكان للمساعدة في حمايتهم في حالة حدوث تسرب إشعاعي. وتسبب القتال الدائر حول المصنع في قلق دولي.

حيث حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، مجلس الأمن الدولي من أن «شيئًا كارثيًا للغاية يمكن أن يحدث» في زابوروجيا.

وحثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا وأوكرانيا على إنشاء «منطقة حماية للسلامة والأمن النوويين» حول المحطة.

فالخوف هو أن يؤدي القتال إلى كارثة بحجم كارثة تشيرنوبيل في أوكرانيا في عام 1986.

عدم الالتزام

ولم يلتزم مسؤولو موسكو ولا كييف على الفور بفكرة منطقة آمنة، قائلين إن هناك حاجة لمزيد من التفاصيل حول الاقتراح.

وقال مسؤول أوكراني كبير إن المحطة تولد الكهرباء بسبب الأضرار الناجمة عن القتال فقط لتشغيل أنظمة السلامة الخاصة بها.

ويعتمد المصنع عادة على الطاقة الخارجية لتشغيل الأنظمة التي تحافظ على برودة قلب المفاعل وتمنعها من الذوبان.

وقال أولي كوريكوف، كبير المفتشين الأوكرانيين المكلفين بالسلامة النووية والإشعاعية، إن أي انقطاع إضافي للطاقة قد يجبر المحطة على استخدام مولدات الديزل الاحتياطية، لكن ذلك سيستلزم إحضار أربع شاحنات تعمل بالديزل يوميًا خلال القتال.

وقال: «من المحتمل أن نكون في وضع ينفد فيه الديزل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع حادث يؤدي إلى إتلاف المنطقة النشطة للمفاعلات، وبالتالي إطلاق منتجات مشعة في البيئة».

وبحسب السلطات الأوكرانية، اضطرت المحطة إلى تفعيل مولداتها التي تعمل بالديزل أواخر الشهر الماضي بسبب الأضرار.

وقال كوريكوف إن السلطات يمكن أن تفكر في إغلاق المصنع دون تقديم تفاصيل عن كيفية عمل ذلك.

إمدادات الطاقة

وأوضح مشغل المحطة، Energoatom، أنه على الرغم من القصف، فإن الموظفين الأوكرانيين الذين ما زالوا يعملون في المصنع الذي تحتله روسيا سيحاولون في الأيام المقبلة استعادة إمدادات الطاقة الخارجية من خلال واحد على الأقل من الخطوط الخارجية السبعة.

تطورات أخرى

- تحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضغوط لوقف الحرب، قائلا إن موسكو ستمضي قدما في هجومها في أوكرانيا حتى تحقق أهدافها. وسخر من المحاولات الغربية لوقف روسيا بفرض عقوبات.

- ووردت أنباء عن معارك عنيفة على ثلاث جبهات: في الشمال بالقرب من مدينة خاركيف - وفي الشرق، في منطقة دونباس الصناعية للمناجم والمصانع - وفي الجنوب، في منطقة خيرسون، حيث شنت أوكرانيا هجومًا مضادًا لمحاولة استعادة الأراضي التي استولى عليها الروس في وقت مبكر من الحرب.

- قالت المتحدثة العسكرية ناتاليا هومينيوك، إن القوات الأوكرانية سيطرت على عدد غير محدد من البلدات في منطقة خيرسون.

- تعرضت مدينة سلوفينسك الشرقية لنيران روسية، الأربعاء، وألحقت أضرارا بمدرسة ومبنى آخر، بحسب رئيس إدارة المدينة فاديم لياخ.

- حفر رجال الإطفاء عميقا في الأنقاض المشتعلة لمبنى سكني وأزالوا جثة واحدة على الأقل.

- أجرى الجيش الروسي مناورات عسكرية واسعة النطاق بدأت الأسبوع الماضي وانتهت يوم الأربعاء في شرق البلاد بمشاركة قوات من الصين.

كان يُنظر إليه على أنه عرض آخر للعلاقات الوثيقة بشكل متزايد بين موسكو وبكين وسط توترات مع الغرب بشأن الحرب.