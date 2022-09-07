انت الان تتابع خبر للمرة الأولى.. أوكرانيا تقر بضرب قواعد روسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب في مقال نشرته وكالة أنباء Ukrinform الحكومية أن أوكرانيا "نفذت بنجاح ضربات صاروخية على قواعد عسكرية للعدو خصوصا علىمطار ساكي".

وكان سمع دوي انفجارات مطلع آب في هذا المطار الروسي الواقع في شبه جزيرة القرم وتسببت في مقتل شخص، وإصابة آخرين، وتدمير ذخيرة يستخدمها سلاح الجو.



ولم تعترف كييف رسميا حتى الآن بمسؤوليتها عن هذا الهجوم ولا عن هجوم آخر أصاب مستودع ذخيرة في شمال شبه جزيرة القرم بعد بضعة أيام.

ونقلت "فرانس برس" عن زالوجني قوله "مهمة القوات المسلحة الأوكرانية لعام 2023" هي الاستمرار في "تحويل القتال" إلى شبه جزيرة القرم حيث لموسكو "تجمعات كبيرة من القوات" تستخدمها الحرب.

ودعا المسؤول الأوكراني الذي نادرا ما يتحدث في الإعلام، داعمي أوكرانيا الغربيين إلى إرسال مزيد من الأسلحة بعيدة المدى.



وأوضح أن مدى صواريخ كروز الروسية يصل إلى ألفي كيلومتر فيما لا يتجاوز مدى صواريخ القوات الأوكرانية 100 كيلومتر.