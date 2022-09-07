انت الان تتابع خبر أبل تقدم آيفون 14.. تفاصيل السعر والمواصفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانطلق اليوم مؤتمر أبل السنوي 2022 الذي تكشف خلاله الشركة عن أحدث منتجات الشركة، تحت عنوان (FAR OUT.. أبعد بكثير).

ويطرح آيفون 14 وآيفون 14 بلس بأقوى شاشات سبق وأن طرحت بها هواتف آيفون، وتتاح بـ5 ألوان مختلفة، الهاتف بإصداريه يعمل برقاقة متطورة A15.



وأعلنت أبل عن إجراء تحسينات بنسبة 49% على قدرة الكاميرا بهاتف آيفون لالتقاط صور في درجة إضاءة منخفضة.

الكاميرا الأمامية من هاتف آيفون 14 محسنة بدرجة 38% في عملية التقاط الصور في درجة إضاءة منخفضة.

وكاميرا آيفون 14 تطرح بخاصية جديدة باسم photonic engine، تلتقط مزيدا من التفاصيل والألوان في درجة إضاءة منخفضة.

وأعلنت أبل رسميا إلغاء استخدام منفذ شريحة خط الهاتف التقليدية SIM، واستبدالها بتقنية eSIM الإلكترونية.



هاتف آيفون 14 يطرح بخواص جديدة تشمل خاصية استشعار تعرض المستخدم لحادث سير، تلك الخاصية المشابهة للتي زودت بها ساعة أبل الجديدة Series 8.

وأبل أكدت تزويد الهاتف بخاصية إجراء مكالمات بأماكن لا تحتوي على تغطية باستخدام القمر الصناعي الأقرب في حالات الطوارئ، الخاصية تعرف باسم خاصية الطوارئ "SOS" عبر القمر الصناعي.

خاصية الاتصال بالقمر الصناعي، تعمل عن طريق توجيه الهاتف لأحد الأقمار الصناعية عن طريق نظام مدمج بالهاتف لتحديد مدار الأقمار الصناعية، الخاصية ستسمح للهاتف بإجراء رسائل نصية قصيرة خلال 15 ثانية في حالة صفاء الأجواء.

يأتي هاتف آيفون 14 بسعر 799 دولارا بنفس سعر آيفون 13، أما آيفون 14 بلي بسعر 899 دولارا.